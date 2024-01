So klappt das Kennenlernen beim Skilift-Dating

Wie lange braucht man, um das Grundlegende über eine andere Person zu erfahren? Um zu entscheiden, ob der andere sympathisch ist? Im Skigebiet Brandnertal hat man dafür rund acht Minuten Zeit, denn so lange dauert die Fahrt mit der Niggenkopfbahn. Unter dem Motto „lift up your heart“ bietet sich Wintersportlern jeweils freitags die Gelegenheit, Gleichgesinnte kennenzulernen.