Weltranglisten-Erste Swiatek früh ausgeschieden

Die Australian Open gehen ohne die Nummer eins der Frauen in ihre zweite Woche. Die Polin Iga Swiatek musste sich am Samstag mit einer Dreisatz-Niederlage gegen die junge Tschechin Linda Noskova bereits in der dritten Runde verabschieden. Carlos Alcaraz steht dagegen erstmals in seiner Karriere in Melbourne im Achtelfinale. Der Spanier profitierte von einer Aufgabe des Chinesen Shang Juncheng. Keine Blöße gab sich auch Daniil Medwedew, der Felix Auger-Aliassime abfertigte.