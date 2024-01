Bei Kitzbühel-Siegesfahrt schon im Hotelzimmer

Nur minder besser läuft die Saison von Daniel Danklmaier. Wiewohl gestern ein Top-Ergebnis in Reichweite war, er bei der Hausbergkante nur vier Zehntel Rückstand hatte. Ehe er am Innenski wegrutschte und ausschied. Zumindest konnte er einen Abflug ins Netz vermeiden. „Das ist das einzig Positive“, meinte er. Die Top-7 in Reichweite „hätte ich es nur fertigfahren brauchen“.