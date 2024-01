Sorge um Kate (42): Sollte Königs-OP nur ablenken?

Sollte das der Plan gewesen sein, ist dieser aber nicht gelungen: Noch immer liegt der Fokus in der britischen Berichterstattung hauptsächlich auf Kate. Experten geben ihre Einschätzung zur Gesundheit der Prinzessin ab. Auch über die möglichen Gründe dafür, warum die Genesung so lange dauert, wird weiterhin wild spekuliert. Kate erklärte, dass sie ihr Leben jetzt so normal wie möglich für ihre Kinder halten wolle und bat die Öffentlichkeit um Privatsphäre.