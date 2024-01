Das Problem mit dem „Volkskanzler“

Was soll die Aufregung um den „Volkskanzler“, so der Tenor einiger, als ich unlängst hier meinte, Kickl beschwöre damit den Geist einer dunklen Vergangenheit herauf. Gusenbauer habe sich ja bekannterweise auch schon so bezeichnet, so das wenig gewichtige Argument. Als ob dessen geschichtsvergessene Titulierung den „Volkskanzler“ von seiner historischen Schwere freigewaschen hätte. Schon allein weil einem als Inbegriff moralischer Instanz nicht unbedingt Alfred Gusenbauer als Erster in den Sinn kommt.