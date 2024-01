Kater angeschossen: Bein musste amputiert werden

Ein schrecklicher Fall von Tierquälerei hat sich am vergangenen Montag im Montafon zugetragen: Eine Frau bemerkte am Abend, dass ihr Kater offenbar verletzt war. Insbesondere die Vorderpfote schien in Mitleidenschaft gezogen. Am Dienstagvormittag wurde die Frau mit ihrem Kater beim Tierarzt vorstellig.