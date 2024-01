Image-Streit: In Burgenlands Weinkellern gärt es

In den nächsten Jahren wird kaum ein Stein auf dem anderen bleiben!„ Mit dieser Botschaft kündigten die Österreichischen Traditionsweingüter (ÖTW) - ausgehend aus dem Kamp- und Kremstal (NÖ) - an, sich neu aufstellen zu müssen. Im Burgenland seien vorbereitende Gespräche für einen ÖTW-Regionalverein im Gang, da Bundesobmann Michael Moosbrugger dort “einigen Nachholbedarf in Sachen Herkunftsmarketing„ ortet. Die Fokussierung auch der besten Betriebe auf Sorten und Marken mache die Sache im Burgenland nicht leichter, wird Moosbrugger in der Zeitschrift “Vinaria" zitiert. Einfacher und spektakulärer dürfte der künftige Auftritt in der Steiermark sein, heißt es weiter.