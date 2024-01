So können Fans ihre Musi-Stars hautnah erleben

Es gibt kaum eine vergleichbare Veranstaltung, wo die Fans so nahe zu ihren Lieblingen kommen, wie beim „Wenn die Musi spielt“-Open Air in Bad Kleinkirchheim. Und auch das ist eine Ausnahme: „Bei der offiziellen Pressekonferenz dürfen bei uns nicht nur Redakteure und Kamerateams hautnah zu den Stars, auch den Fans wird diese Möglichkeit geboten“, so Veranstalter Sepp Adlmann und Kathie von Stargarage, die beide übrigens beim letzten Bühnenbau-Schliff selbst Hand anlegten.