Alina Marzi: Halbfinale, Herz und eine heile Welt

Für die Moto-GP-Berichterstattung auf ServusTV reist Sport-Moderatorin Alina Marzi regelmäßig um die Welt. „Ich darf meinen Traum leben“, freut sich die 27-Jährige, für die schon als Kind klar war, als sie die ersten Frauen in der Sportberichterstattung sah: „Dort will ich auch mal hin!“ Was Marzi selbst im Fernsehen schaut, wenn sie dort mal nicht für ServusTV auf dem heißen Asphalt zu sehen ist, verrät sie im „Krone“-Gespräch. „Ich liebe Fernsehen und bin im Nutzungsverhalten auch noch etwas oldschool! Sonntag-Abend zur Primetime lass ich mich gerne vom Programm überraschen. An oberster Stelle steht aber Sportberichterstattung – gerne auch on the go und am Second Screen“, so Marzi.