Marco Odermatt erlebte wieder eine Schrecksekunde

Das erste der beiden Streif-Rennen am Freitag wird eine (kleine) Jubiläumsfahrt für Ski-Superstar Marco Odermatt. Denn der 26-jährige Schweizer stellt sich da zum 20. Mal (inklusive aller Trainingsläufe) der Herausforderung am Hahnenkamm. Immer noch ist auch für einen Odermatt der Kitzel auf der Streif ein ganz besonderer: „Die Strecke ist ein Mythos. Nicht nur von den Fans und der Atmosphäre her, es ist definitiv eines der schwersten Rennen des Weltcup-Winters.“