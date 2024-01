Ab Sommer: Bürgermeister dürfen Tempo 30 verordnen

Gemeinden und Städte sollen Temporeduktionen vor Schulen, Spitälern und Co. künftig einfacher umsetzen können. Die Bundesregierung einigte sich auf eine entsprechende Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO), die am Mittwoch in Begutachtung geht. Das Inkrafttreten ist für Sommer 2024 geplant.