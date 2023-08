Bürgermeister wollen die Macht über das Gaspedal

62 NÖ-Gemeinden für neue Straßenverkehrsordnung

Unterstützt wird die vehemente Forderung des VCÖ von mehr als 269 Gemeinden in ganz Österreich, 62 davon aus Niederösterreich. Denn eine Tempo-30-Verordnung ist derzeit noch ein aufwändiger und aufgrund erforderlicher Gutachten auch kostspieliger Prozess mit zumeist ungewissen Erfolgsaussichten. Was sich also die Ortschefs erhoffen, bringt etwa Natascha Matousek, Bürgermeisterin von Oberwaltersdorf im Bezirk Baden, auf den Punkt: „Wir haben einen schönen Europaplatz mit Kirche, Kindergarten und Schulcampus. Direkt vorbei verläuft die B 210. Lärm und das Tempo der Fahrzeuge schmälern den Wunsch vieler Passanten, hier zu verweilen. In einer 30er-Zone wäre das besser.“