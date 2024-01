Assinger: „Mache mir Sorgen um Vinc Kriechmayr“

Assinger weiter: „Klar waren welche krank und ist das blöd gelaufen. Aber ich kann mich an Zeiten erinnern, wo in Wengen 16 ÖSV-Läufer am Start waren und nur zehn fahren durften. So verändert sich eben die Zeit. Aber wenn der Hund drinnen sitzt, dann bekommt man ihn auch schwer raus. Meine Hoffnung ist es aber, dass gerade hier in Kitzbühel mit Heimvorteil vielleicht diesen Schnalzer macht und sie wieder vorne dabei sind.“