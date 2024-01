Kitzbühel LIVE: Österreicher mischen vorne mit

In Wengen waren zuletzt aus Verletzungs- und Krankheitsgründen nur vier Österreicher in der zweiten Abfahrt am Start. In Kitzbühel soll das volle Kontingent wieder ausgeschöpft werden, ein Dutzend absolvierte den ersten Testlauf. In den bisherigen fünf Saisonabfahrten waren zwei fünfte Plätze durch Kriechmayr die beste ÖSV-Ausbeute gewesen. Das erste Streif-Training mit zwei Österreichern unter den ersten vier lässt für die Hahnenkammwoche hoffen.