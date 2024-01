Miese Arbeitsmoral! Walchhofer attackiert Abfahrer

Nichtsdestoweniger äußerte sich der Salzburger optimistisch, dass sich das Bild recht bald wieder aufhellen kann. Das zeige sich bei den ÖSV-Frauen, wo Roland Assinger als Chefcoach aktuell „die richtigen Mechanismen in Gang setzt, damit das Radl richtig läuft“. Erfolge wie der Sieg von Cornelia Hütter seien für diesen Prozess enorm wichtig. Aber auch Assinger habe viele Baustellen zu beackern, warnte Walchhofer. „Wenn man sich das Starterfeld vom Europacuprennen der Damen in Zell am See anschaut, dann ist das aus österreichischer Sicht brutal dünn.“