Ex-Kicker Ilsanker wird Teil der Entenfamilie

Begeisteter Zuschauer

Der schon bei dem einen oder anderen Heimspiel der „Enten“ zu Gast war. „Die Ducks haben es innerhalb von acht Jahren in die erste Liga geschafft. Football wird immer beliebter, die Ducks sind ein Vorreiter in Salzburg“, freut sich der 34-Jährige nun selbst ein Teil davon zu sein, auf der Safety-Position mitmischen zu können. „Ilse“ kann gar nicht mehr erwarten, bis es los geht: „Das Stadion in Liefering steht kurz vor der Fertigstellung. Ich freue mich dieses mit vielen Fans eröffnen zu können und dort viele Spiele mit meiner Mannschaft zu gewinnen.“