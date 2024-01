Tourengeher stürzen bei Abfahrt - schwer verletzt!

Im Pulverschnee zu Sturz gekommen

Gegen 15 Uhr musste der Notarzthubschrauber erneut wegen eines Tourengehers ausrücken. Ein 77-Jähriger stieg in Weerberg alleine von der Bergstation des Hüttegg Liftes über das Nonsjöchl zum Gilfert auf. Bei der Abfahrt in Richtung Lafasteralm verschlug es dem Einheimischen im Pulverschnee auf einer Höhe von 1900 Metern die Skier. „Er wurde dabei schwer verletzt, musste mittels Tau geborgen und ins Bezirkskrankenhaus nach Schwaz geflogen werden“, so die Exekutive.