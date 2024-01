„Bizarr“, „Skandal“: Wirbel um Weltfußballer-Wahl!

Lionel Messis Kür zum Weltfußballer hat selbst in seiner Heimat für Verwunderung gesorgt. Eine „bizarre Situation“ sah die Sportzeitung „Ole“ bei der FIFA-Gala am Montagabend, als der Argentinier für den Großteil überraschend zum achten Mal als „The Best“ ausgezeichnet wurde. Messi war ebenso wie seine Konkurrenten Erling Haaland und Kylian Mbappe nicht anwesend. Er war lieber in Miami geblieben, wo die Vorbereitung auf die neue Saison der Major League Soccer begonnen hat.