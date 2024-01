„Respektlos“: FIS geht auf eigenes Mitglied los

„Man hat ein Limit gesehen, so werden wir es nicht mehr erleben. Man wird jetzt die Lehren daraus ziehen und die Zukunft wird wahrscheinlich leicht adaptiert aussehen“, sagte Lehmann etwa bei blue News über die Rennen am Lauberhorn. In Wengen standen drei Speedrennen auf dem Programm, der Reihe nach verletzten sich der Schweizer Marco Kohler, der Franzose Alexis Pinturault und der Norweger Aleksander Aamodt Kilde schwer. Die Saison ist jeweils für sie beendet.