Teamarzt von Kilde: „Die Saison ist vorbei“

Shiffrin startet in Flachau

Stets an Kildes Seite ist seine Partnerin Mikaela Shiffrin zu sehen. Die US-Amerikanerin ließ die Zauchensee-Rennen an diesem Wochenende aus Erholungsgründen nach einer Krankheit aus und eilte am Samstagnachmittag nach Bern. Am Sonntagabend war die beste Skirennfahrerin der Welt zurück in Österreich, um am Dienstag den Nachtslalom von Flachau zu bestreiten, teilte ihre Pressebetreuerin mit.