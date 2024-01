„Jeder Spieler muss ein Zeichen setzen“

Wobei es an vorderster Front langsam an Alternativen mangelt. Reinhard Young, mit lediglich drei Liga-Toren Admiras treffsicherster Stürmer, machte nach Leihende bereits den Abflug. Der Vertrag mit Martin Krienzer wurde aufgelöst - und Jakob Tranziska war zuletzt im Probetraining bei Budweis, bestreitet mit den Tschechen am Mittwoch noch ein Testmatch. „Da ist noch nichts entschieden. Ich hoffe, dass er bleibt“, so Pratl, der mit Salko Mujanovic (Traiskirchen) zwar einen Vollstrecker verpflichtete, aber halt eben aus der Ostliga.