Tierchen gefunden, vermisst und auf Heimatsuche!

Samtpfote entdeckt!

Diese weibliche Katze wurde in Innsbruck, in der Richard-Berger-Straße aufgespürt und in das Tierheim Mentlberg gebracht. Die süße Ausreißerin möchte wieder nach Hause zu ihren Lieblingsmenschen. Wem gehört die Katzendame? Hinweise an das Tierheim Mentlberg unter der Telefonnummer: 0512/581451.