Mehr Dienstreisen, dennoch geringerer CO2-Ausstoß

Unvergessen ist das Schauspiel einer nicht mehr im Amt befindlichen Bundesregierung, deren Mitglieder dereinst öffentlichkeitswirksam umweltfreundlich per Bahn zur Klausur nach Linz anreisten - um danach in den von den Chauffeuren in der Zwischenzeit vorgefahrenen Dienstautos wieder abzurauschen. Klimaschutz als PR-Aktion zu missbrauchen geht zumeist in die Hose. Deshalb ist die Landesregierung gut beraten, ihre ambitionierten Ziele in Sachen Fuhrpark und klimatischer Fußabdruck mit Nachdruck zu verfolgen. Wenn in den 20er-Jahren des 21. Jahrhunderts noch 96 Prozent der Landes-Fahrzeuge dieselbetrieben sind, ist das ohnedies kein Ruhmesblatt