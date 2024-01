Neffe von Kitz-Legende: Weltcupdebüt auf Streif?

Der 23-jährige Remi Cuche wusste zuletzt im Europacup zu überzeugen, wurde unter anderem in Saalbach Zweiter hinter ÖSV-Athlet Felix Hacker. Als Belohnung wurde der Neffe von Didier Cuche, der vor zwölf Jahren seine Karriere beendet hatte, in das Aufgebot für die beiden Abfahrten in Kitzbühel aufgenommen.