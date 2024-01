„Remigration“ ist deutsches „Unwort des Jahres“

„Kanzlermenü“ in Österreich „Wort des Jahres“

In Österreich wurde im Dezember zum Wort des Jahres der Begriff „Kanzlermenü“ gekürt. Zum Unwort wurde „Klimaterroristen“ gekürt, das Jugendwort des Jahres war „Brakka“. Metallgewerkschafter Reinhold Binders Ausspruch „Mit de Einmalzahlungen können s‘ scheißen gehen“ führte das Ranking zum „Spruch des Jahres“ an.