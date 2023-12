„Kanzlermenü“ ist Wort des Jahres in Österreich

„Kanzlermenü“ - eine Anspielung auf die viel diskutierte Aussage von Kanzler Karl Nehammer von der billigsten warmen Mahlzeit in Österreich in einem Video - ist zum Wort des Jahres 2023 gekürt worden. Das gab die Gesellschaft für Österreichisches Deutsch (GSÖD) mit Sitz in Graz bekannt.