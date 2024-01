Stichtag: Frist für E-Card ohne Foto endet heute

E-Cards ohne Foto werden am 15. Jänner 2024 gesperrt. Die Sperre der E-Card betrifft jene, die zwar in Österreich versichert sind bzw. im Vorjahr versichert waren, bei denen bis Ende des Jahres aber kein Foto in den Beständen der Pass- oder Führerscheinbehörden oder des Fremdenregisters für die Ausstellung einer E-Card mit Foto vorhanden ist.