Lawine drückte Tourengeher gegen einen Baumstamm

An der Oberfläche geblieben

In Fügenberg stieg ein Pole (38) mit seinen Tourenskiern allein zum Kuhmöser (2180 Meter) auf. Gegen 13.50 Uhr fuhr er vom Gipfel südwestlich in Richtung Loassattel ab und löste dabei 100 Meter unterhalb des Gipfels ein Schneebrett mit einer Breite von etwa 30 Metern aus. Der Mann wurde von der Lawine mitgerissen und kam zu Sturz. Er schaffte es mittels „Schwimmbewegungen“ auf der Lawinenoberfläche zu bleiben und wurde mehrere hundert Meter bis in flacheres Gelände mitgetragen. Der 38-Jährige blieb unverletzt und konnte selbständig ins Tal abfahren.