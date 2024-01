Mit Auto über Abhang gestürzt: Lenkerin tot!

Das Fahrzeug mit deutschem Kennzeichen dürfte in der Nacht auf der Achenseestraße südlich der Kanzelkehre von der Fahrbahn abgekommen und über die Böschung in den Wald abgestürzt sein. Der Wagen wurde gegen 4 Uhr in der Früh vom Lenker eines Winterdienst-Fahrzeuges entdeckt. Er sah Spuren im Schnee, die über den Fahrbahnrand hinausführten und schlug sofort Alarm.