Tragödie im Urlaub: 16-Jährige tot aufgefunden

Eine 16-jährige deutsche Urlauberin, die am Freitag im Südtiroler Innichen tot aufgefunden worden war, ist laut Obduktion „vermutlich“ an Erfrierungen gestorben. Dies berichteten Südtiroler Medien unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Bozen am Samstag. Es seien keine tödlichen Verletzungen festgestellt worden.