Jäger blasen zum „Halali“ auf den Goldschakal

Zu Gesicht bekommt man „Canis aureus“, so sein zoologisch-lateinischer Name, so gut wie nie. Dazu schleicht er auf viel zu leisen Pfoten durch unsere Wälder. Dennoch ist es kein Jägerlatein, wenn Waidmänner an Stammtischen erzählen, dass ihnen ein Schakal vor die Büchse gelaufen ist. Zuletzt soll einer sogar durchs Pielachtal geschlichen sein.