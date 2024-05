Eder Militao tauscht Freundin mit Teamkollegen

Nicht nur sportlich schwebt Eder Militao auf Wolke sieben. Neben dem Titel in La Liga und dem Einzug ins Champions-League-Finale könnte es für den Real-Kicker wohl auch privat kaum besser laufen. Der Brasilianer ist frisch mit dem Model Taina Castro zusammen – der Ex von Leo Pereira, der wiederum in einer Beziehung mit Militaos Ex-Freundin ist.