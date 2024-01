Ecuador: Erneut Ausbruch aus Hochsicherheitsknast

Die großangelegte Suche nach den anderen Flüchtigen dauerte demnach weiter an. Kurz nach dem Ausbruch waren zwei Hubschrauber sowie Drohnen zu sehen, wie sie mit Bodenscheinwerfern die Gegend um den riesigen Gefängniskomplex absuchten, in dem die gefährlichsten Verbrecher des Landes einsitzen. Ein größeres Aufgebot an Polizei und Militär wurde entsandt. Weder die Behörden noch die Gefängnisverwaltung äußerten sich zunächst zu dem Vorfall.