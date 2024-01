Bandenterror in Ecuador: Gewaltwelle in Hafenstadt

Ausnahmezustand wegen Anarchie in Gefängnissen

Wegen chaotischer Zustände in den Gefängnissen hatte die Regierung erst am Montag den Ausnahmezustand verhängt. Banden lieferten sich in den Haftanstalten heftige Auseinandersetzungen und nahmen Wärter als Geiseln. Dem Chef der mächtigen Bande „Los Choneros“, Adolfo Macias alias „Fito“, gelang dabei laut Gefängnisverwaltung offenbar die Flucht.