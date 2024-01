Ecuador: Banden nehmen Gefängniswärter als Geiseln

Am Sonntag war zunächst der einflussreiche Bandenchef José Adolfo Macías alias „Fito“ aus dem Hochsicherheitsgefängnis in der Hafenstadt Guayaquil ausgebrochen. Präsident Daniel Noboa erklärte daraufhin am Montag den Ausnahmezustand und eine nächtliche Ausgangssperre. Die Drogenbanden schlugen zurück und erklärten der Staatsgewalt den „Krieg“. Sie entführten Polizisten, zündeten Sprengsätze und drohten mit willkürlichen Hinrichtungen. Durch die Eskalation der Gewalt wurden bisher mindestens 16 Menschen getötet.