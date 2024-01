Warum Fasching trotz Krieg & Krisen lustig bleibt

„Krone“:Krieg in der Ukraine, Krieg im Nahen Osten, Krise um Taiwan, Inflation, Klimawandel – bitte, was ist derzeit witzig? Da vergeht einem ja das Lachen ...

Arendt: Die Menschen sind arm, wer will schon Krieg und Sterben? Es geht immer ums Geschäft, vor allem der Waffenindustrie. Aber wir werden die Welt nicht ändern, daher Augen zu und durch.