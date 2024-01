Trauriger Verlust

In ihrem Posting zu Silvester reüssierte sie über das vergangene Jahr: „Ich wünschte oft, ich hätte mehr tun können, aber innerhalb meiner vorgegebenen Grenzen denke ich, dass ich es ziemlich gut gemacht habe.“ Sie hat es außerordentlich gut gemacht. Evelyn Brezina mag wegen ihrer Krankheit klein gewesen sein, wuchs aber dennoch so beeindruckend über sich hinaus. Am Donnerstag ist sie verstorben. Was für ein großer Verlust.