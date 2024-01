Alpla mit stabilen Geschäftszahlen

Großes Thema beim Harder Verpackungsriesen bleibt aus naheliegenden Gründen das Recycling: Bis 2025 sollen mindestens 25 Prozent Recyclingmaterial in den Verpackungen verarbeitet werden. Derzeit liege der Wert bei rund 20 Prozent. Dafür investiert das Unternehmen jährlich mehr als 50 Millionen Euro in neue Anlagen, Produktionslinien und Technologien. „Kreislaufwirtschaft und ’Design for Recycling’ sind die Zukunft“, stellte Lehner fest.