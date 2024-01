Kontrolle verloren: Lenker bei Überschlag verletzt

Ereignet hat sich der Unfall gegen 18.15 Uhr. Der 21-jährige Deutsche war mit seinem Pkw auf der B188 Paznauntalstraße von Landeck kommend in Richtung See unterwegs, als er laut Polizei im Gemeindegebiet von Pians in einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.