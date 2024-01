Brutale Schlägerei mit gerichtlichem Nachspiel

Wie viel Alkohol der heute 21-jährige Angeklagte an jenem Abend getrunken hat, weiß er nicht mehr. Wohl aber, dass er später am Bahnhof Dornbirn den Streit zwischen einem 34-jährigen Bekannten aus Kroatien und einem Somalier habe schlichten wollen. Nach einem anfänglichen Gerangel eskalierte die Sache und endete für den Kroaten mit einer Rissquetschwunde am Kopf und einem Schädelhirntrauma.