Premiere! Lavanttaler Ski-Ass feiert ersten Sieg

In Kitzbühel bei den Trainings dabei

„Die Strecke gefällt mir extrem gut. Natürlich ist es mein Ziel, im nächsten Jahr bei der Heim-WM am Start zu sein“, erzählt Hacker, der ja am 29. Dezember beim Super-G in Bormio sein Weltcup-Debüt gefeiert hatte. Viel Zeit, um seinen ersten Europacup-Sieg zu feiern, bleibt Hacker nicht. Bereits am Freitag steht Riesentorlauf-Training in St. Michael im Lungau (Sbg) am Programm. Nächste Woche nimmt er an den Trainings für die Weltcup-Rennen in Kitzbühel teil.