Statt Ski-Unterwäsche mit Speck Richtung Spitze

Vier Siege auf den ersten sechs Etappen in der Amateurklasse „Malle Moto“, am fünften Tag der Rallye Dakar zeigte Tobias Ebster sogar den Profis wo es langgeht - Neunter in der allgemeinen Klasse, damit sogar vor Werkspiloten wie Skyler Howes oder Ex-Sieger Kevin Benavides. Logisch, dass Österreichs Dakar-Legende und Onkel Heinz Kinigadner sich mit ihm freut - und jetzt zusätzliche Motivation nach Saudi-Arabien mitbringt…