Mehrere Bisswunden nach schlimmer Hunde-Attacke

Dienstag gegen 15.50 Uhr wollte ein 62-jähriger Einheimischer in Kolsass seine beiden Hunde in ein Fahrzeug einladen. Die beiden Hunde befanden sich bereits im Fahrzeug, als sie aufgrund eines Geräusches aus dem Fahrzeug sprangen. Zum selben Zeitpunkt befanden sich ein 31-jähriger Tiroler und ein 60-jähriger Deutscher im Nahbereich des Fahrzeuges. „Das Ganze hat sich in einem Areal mit mehreren Firmen abgespielt“, ergänzte die Polizei gegenüber der „Krone“.