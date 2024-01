Netanyahu-Parteifreund: „Gaza niederbrennen!“

Vaturi ist auch ein stellvertretender Sprecher des Parlaments. Seine Äußerungen sorgten für Furore. In sozialen Medien reagierten viele Nutzerinnen und Nutzer auf das Radio-Interview. Vor allem der Zeitpunkt seiner Worte löste Empörung aus. Am Donnerstag beginnt vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag die Anhörung in der Klage Südafrikas gegen Israel. Südafrikas Regierung wirft Israel vor, einen Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen zu begehen.