Israel stimmte UN-Mission im Gazastreifen zu

Die Mission werde festlegen, „was getan werden muss, damit vertriebene Palästinenser sicher in den Norden zurückkehren können“, sagte er in Tel Aviv. Es sei wichtig, „weiteren zivilen Schaden zu vermeiden und zivile Infrastruktur in Gaza zu schützen.“ Zudem habe Blinken die israelische Regierung aufgefordert, „keine Maßnahmen mehr zu ergreifen, die die Fähigkeit der Palästinenser untergraben, sich selbst zu regieren.“ Israel müsse „Partner“ einer palästinensischen Führung sein, die bereit sei, ihr Volk dabei zu unterstützen, Seite an Seite mit Israel in Frieden zu leben.