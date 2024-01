Aufgepasst: Diese Royal-Singles sind noch zu haben

Prinzessin Maria-Olympia von Griechenland

Das It-Girl ist in den USA geboren und ist unter anderem als Model tätig. Die 27-Jährige lag außerdem 2023 vor Cruz Beckham auf Platz ein der beliebtesten Promi-Singles. Maria-Olympia wurde in New York geboren, ihre Familie lebt in London und besitzt immer noch die royalen Titel.