Viele verschiedene Tierchen suchen neues Nestchen!

Sanfter Rüde braucht dringend neues Heim!

Der Mischlingsrüde „Tokio“ ist circa 60 Zentimeter hoch und eineinhalb Jahre jung. Der hübsche Kerl hat ein sehr sanftes Wesen und durfte auch schon in die Hundeschule zum Schnuppern, wo er sich als äußerst gelehrig erwies. Da er früher sein Fressen immer verteidigen musste, ist er beim Kauen lieber ungestört. Katzen findet der blonde Engel nicht so toll, dafür mag er Artgenossen und Kinder umso lieber. Das allein Bleiben in seinem Zuhause hat er auch schon gelernt und beim Autofahren bleibt er ganz brav in seiner Box liegen. Tokio braucht eine aktive Familie, die ihn so richtig auspowert, da er für sein Leben gern läuft und auch bei Kopfarbeiten ist er höchst motiviert. Telefonnummer: 0660/4411949.