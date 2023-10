Blinken nach Hamas-Schock: „Immer an Ihrer Seite“

Auch die NATO-Staaten brachten ihre Solidarität mit Israel zum Ausdruck und machten deutlich, dass das attackierte Land das Recht habe, sich „verhältnismäßig“ gegen die Terrorakte zu verteidigen. Die Hamas sei aufgerufen, sofort alle Geiseln freizulassen, hieß es in einer NATO-Mitteilung. Zivilisten müssten so gut wie möglich geschützt werden. Der israelische Verteidigungsminister Yoav Galant hatte seine Amtskollegen von den NATO-Staaten per Video über die Gräueltaten der Hamas an israelischen Zivilisten unterrichtet. Zudem informierte er über solche Taten an Staatsangehörigen mehrerer Bündnisstaaten, hieß es weiter.