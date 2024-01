Ein Schilling für die Show des Meisters

„Ich bin ein 2-Wege-Verteidiger, der auch in die Offensive eingreifen kann, aber die Verteidigung immer an erster Stelle sieht. Dabei hilft mir mein Skating, das ist meine größte Stärke. Durch die Zeit in Schweden bin ich an die größere Eisfläche schon gewöhnt und jetzt bin ich höchst gespannt auf die ersten Spiele mit den Red Bulls. Ich will dem Team helfen, die Meisterschaft zu gewinnen“, freut sich Schilling auf die neue Herausforderung. Im Spiel mit Asiago steht der Neuzugang noch nicht auf dem Eis.