Kultur und Kulinarik begeistern mitten in Wien

Neun Termine in Wien

„Culinarical 7.0“ findet von heute bis inkl. 28. Jänner an insgesamt neun Abenden im Vindobona in Wien-Brigittenau statt. Unter www.oeticket.com bekommen Sie die Karten für das Event, zudem finden Sie dort alle genauen Termine und weitere Informationen zum kulinarisch-musikalischen Top-Event.